樓價沉溺 銷售遜色 內房企半年恐蝕逾千億
六成公司發盈警 「鱷王」促債務重組攞景
內地樓價回落，加上銷售受壓之際，中資房企陷入債務深坑愈揭愈多的非常時期，除了資不抵債的民營房企中國恒大(03333)按正常程序針對境外債務的重組計劃，據美國相關法例提請之外，內地前首富王健林旗下萬達集團再傳來謀求出售資產減債的消息，難怪連人所共知的中國狂熱分子、有「鱷王」之稱的達利奧（Ray Dalio）亦不禁「放負」，嘆謂「中國早該進行大規模債務重組」！
融創料虧損160億
融創中國(01918)昨亦加入房企盈警大軍，料上半年虧損最多150億至160億元，比去年同期虧損約187.6億元略為收窄，而今次虧損預期主要由於受房地產市場下行的影響，上半年結轉的收入較少且結轉的物業項目毛利率較低，及外匯波動造成預期淨匯兌損失等所致。業界憂慮民營、國有開發商示警面臨重大虧損，出手拿地積極性有限，恐進一步壓抑內地經濟復甦的動力。
「鱷王」達利奧語重心長指出，現時中國的債務，尤其是省級層面及貧困省份的資產負債表和還債負擔，拖累內地經濟增長，中國需進行去槓桿化過程。對比上世紀90年代進行大規模債務重組，現時中國早應進行規模比當年更大的債務重組。
大連萬達傳再賣產
面對沉重債務壓境，另類資產管理公司Clocktower Group策略師Marko Papic認為，內地當局可能需要從民營企業接管一萬億美元的不良房地產資產，而近日中國人民銀行降息舉措，不足以恢復市場信心。
事實上，多家大行對內地經濟今年定下「保五」的官方目標亦愈趨悲觀，近日已紛紛出手下調全年增長預測。
現時重災房企趕在債務到期前賣產撲水的消息，每日都層出不窮。大連萬達集團繼上月將旗下北京萬達投資（北投）49%股權，售予中國儒意(00136)之後，市傳萬達正尋求出售體育營銷公司盈方體育傳媒，並已聘請德意志銀行就出售提供建議，惟仍處於初期階段，或需時數月才完成。內媒引述接近萬達人士指，此事項暫無官方口徑。
碧桂園或步恒大後塵
中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，恒大正在爭取時間處理債務問題，以便內地政府等待局勢穩定下來後，可能作為「最後貸款人」為這些陷入困境的地產商注資，就有如當初港府幫助國泰(00293)一樣。他相信，當局接下來目標乃繼續做好保交樓工作，長遠料在企業管治問題、房地產營運模式作出管制，相信碧桂園之後可能都會倣效恒大處理債務重組的做法。
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