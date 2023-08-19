樓價沉溺 銷售遜色 內房企半年恐蝕逾千億

「鱷王」達利奧語重心長指出，現時中國的債務，尤其是省級層面及貧困省份的資產負債表和還債負擔，拖累內地經濟增長，中國需進行去槓桿化過程。對比上世紀90年代進行大規模債務重組，現時中國早應進行規模比當年更大的債務重組。