內房太爛實難救 穩增長逆水行舟

內地房地產危機一發不可收拾，繼中國恒大出事，碧桂園接力爆雷，兩大民營房企債務問題再拖下去，只會愈來愈難救，無異於在倒數日子！畢竟這兩家房企涉及的債務如天，沒有企業有能力又願意在這個時候下注「賭命」，這也說明內房泡沫會繼續爆不停，也許要三、五年始能出清風險，也會令當局一系列刺激經濟措施作用被抵銷，穩增長如逆水行舟，要守住不發生系統性風險的抗逆力，也會變得愈來愈脆弱！

這些年內地房地產發展亂象頻生，適逢全球包括中國長年奉行寬鬆貨幣政策，資產泡沫化的環境下，房企利用高槓桿瘋狂擴張，房地產與地方財政及銀行貸款形成相輔相成的關係，至如今這場超級泡沫終走到盡頭，天量債務要「核爆」。歸根究柢，沒有銀行貸款政策向房企傾斜，而地方政府又有土地政策配合，不可能造就房企如今「債可敵國」（單單一家中國恒大負債逾2.4萬億元人民幣，負資產近6,000億元人民幣）的局面，故說到底就是當局的金融及地方財政監管政策長年不到位，致有今日這爛攤子！

基本上，以如今內房業的負債而言，無論是國資抑或民資，沒有單一企業能擔起「白武士」的任務，房企債務之多與複雜，要進行債務重組的難度甚高，排除國家動用國庫將房企「國有化」的可能，已出現違約的房企債務問題只會愈拖愈糟糕，最終「神仙也難救」，破產、倒閉就是終局。

被逐離場也許是解脫，活下來的，日子卻十分難過，所講的是作為大債主的銀行，巨額應收帳無法收回，即使債務重組，資產價值必然唔見一大截。更苦惱是，內房一大產業只怕幾年內都無法翻身，中小企又在經濟景氣低迷下難生存，壞帳風險高，銀行放貸對象與規模減少，生意只會愈來愈難做。這意味即使當局繼續減息、為市場提供流動性，對刺激經濟，提振信心的作用都不會太大。

內房業爆雷茲事體大，惟當局也決心撥亂反正，改變經濟增長模式，不會再如2008年花「四萬億」的巨資來為內房「填氹」。這意味內房債彈會繼續爆，打擊經濟。既沒有更好方法來避免苦日子，就只有見步行步，珍惜手上的救市工具。故7月以來，當局所謂的刺激措施都似流於口號式，無法再起到「平地一聲雷」、一擁而上大翻盤的刺激效果。市場信心持續轉弱，已成為當前內地經濟的最大挑戰！取而代之，政策以守代攻，主要是確保內房債彈僅局限於內房業爆破，不會蔓延至地方財政及銀行，力守不引發系統性風險的底線。

投資者未來投資中國，可以少睇內房業。至於其他，要落實激活民營經濟，創造就業，提振信心，當局得明確放開核心產業包括科技、金融等監管，同時需讓人民幣適度貶值以支撐出口業，始能實現全年經濟增長目標。

燦爛歸於平淡，內房巨泡終歸要爆破，這個難關，中國人是避不過，也得要努力跨過，才能迎接新的增長周期，期望這段時間，經濟政策能盡量保住大眾溫飽，安穩就是幸福！