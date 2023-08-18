股市估市：港股宜降印花稅增競爭力

近年港股交投嚴重下降，業界普遍建議調低股票交投印花稅刺激股市。股票買賣印花稅無疑會阻礙交投量，投資者或因而轉至其他市場交易，故此增加交易成本對於市場造成一定的壓力。所以，港府如下調印花稅，可收窄與不同市場的交易成本差距，增加競爭力，支持行業發展及經濟復甦。

對比不同市場，A股股票交易印花稅稅率為0.1%，由交易賣方支付。至於港股印花稅為買賣雙方需各付0.13%，合共0.26%，即港股每宗交易實際較A股多付1.6倍。市傳A股落實下調印花稅，將進一步拉闊港股和A股之間股票印花稅距離。

外國市場方面，美國及日本也早已取消交易印花稅，新加坡則是紙本交易買方才需付0.2%，交易成本明顯較港股為低，此差距變相削減港股吸引力，調低股票交投印花稅的討論其實甚具迫切性。

市場憧憬若然股票交易印花稅出現任何調整，將會觸發股市上升，同時券商及基金亦會受惠。

可倣效A股單向徵收 翻看歷史，A股過往的大多數牛市都與降低印花稅相關。2008年9月19日，內地宣布A股由買賣雙向徵收改為單向徵收，稅率保持1%由賣方按1%的稅率繳納股票交易印花稅，買方不再徵收。當時受消息刺激，滬綜指於不到一年內最高見3,478點，較消息日開市價2,067點大漲68.21%，同日成交額211.49億元人民幣，較消息日的58.43億元人民幣大漲約2.62倍，反映調整印花稅有利股市。

故此，建議政府若果不從降低印花稅率的方面着手，可以改為單向徵稅。參考內地做法，在投資者沽出股票時，才徵收賣出印花稅，亦變相可鼓勵投資者持貨，或減低市場波動，對長遠股市有支撐效果。畢竟金融業為本港經濟4大支柱，地位舉足輕重，所以同時能夠有更多便利股市的政策出台，必定能帶動市場氣氛。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）