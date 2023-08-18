荃灣首置地今截標 估值18億起

油柑頭首置地

政府歷來第二幅港人首次置業用地於今日截標，該幅荃灣油柑頭地皮設多項要求，包括未來須以市價八折出售等。市場相信入標反應不會太踴躍，每方呎樓面地價料低至約1,800元，估值約18.8億元起。

項目佔地約52.39萬方呎，位於麗城花園及屯門公路以北，總樓面約104.63萬方呎，項目發展上有較多限制，將來提供不少於1,940伙，與2020年第一個首置盤觀塘安達臣道對出項目不同，是次所有單位均作首置用途。單位面積亦有要求，最低實用面積不小於約280方呎，另要有七成單位不可小於約375方呎。

至於出售對象資格由政府規定，包括須為居港滿7年的香港居民、從未擁有住宅物業、收入及資產均有限制。同時，發展商須興建展能中心暨嚴重弱智人士宿舍等設施，有關面積不納入總樓面內。

投資額大 料入標反應淡 普縉總監（估值及諮詢）李雋傑表示，考慮到近期市況，加上項目規模及投資額較大，估計投標反應未必太熱烈，入標金額亦料較審慎。而市場最高估值約36.6億元，樓面呎價約3,500元。