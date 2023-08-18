公居屋買賣：山景邨兩房單位已補價247萬沽
二手公屋入場門檻較低，淡市下仍錄成交。屯門山景邨一個兩房間隔單位，於已補價自由市場僅以「2字頭」易手。
美聯梁浩文指，該屋邨景貴樓低層17室，實用面積約423方呎，未補價第二市場曾叫價200萬元，終連地價售247.5萬元，呎價約5,851元。原業主於2019年以近40萬元購入，當時仍未補價。
康山自由市場呎售1.4萬
另外，將軍澳公屋寶林邨兩房單位，放盤3個月，減價約8.5%，在第二市場售215萬元。世紀21將軍澳魏仕良表示，該單位為寶泰閣低層23室，實用面積約381方呎，望內園景，5月開價235萬元，減價20萬元後，獲綠表客購入，成交呎價約5,643元。
此外，樓價曾逾千萬元的鰂魚涌居屋康山花園三房戶，近日自由市場做價回落至800餘萬元。市場消息透露，屋苑9座中層B室，實用面積約592方呎，日前以835萬元沽出，呎價約14,105元。
世紀21富山劉倩彤指，鑽石山居屋采頤花園5座中高層D室三房戶，實用面積約584方呎，第二市場以623萬元成交，較開價減35萬元，呎價約10,668元。
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