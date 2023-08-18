工商舖消息：星光行高層戶貶兩成

本港經濟持續低迷，核心商業區寫字樓做價仍低於數年前。尖沙咀星光行有高層單位以近3,000萬元登記易手，樓價較6年前帳面低逾兩成。

資料顯示，上述單位早於2017年以逾3,900萬元購入，現時帳面低出超過900萬元。而該廈另一個高層單位亦以近1,200萬元易手。

荃灣巨舖叫價減8% 息口高企，外圍因素亦影響商業地產投資氣氛，有荃灣巨舖業主調低放盤叫價。中原（工商舖）周浩然表示，區內國瑞路168號縉庭山地下及低層地下，連同部分車位原先意向價約6,000萬元，最新調整至約5,500萬元，減幅約8.3%。月租叫價則下調約10%，由之前約20萬元，下調至18萬餘元。

該兩層放售舖位，其中，地舖建築面積約4,866方呎，低層地下面積約5,452方呎，總樓面面積約10,318方呎，同時連2樓5個車位，一併以交吉交易形式放售。

另方面，美聯工商陳德倫稱，青衣工業中心D座低層全層，現仍連租約，建築面積約28,676方呎，業主以意向價約8,029萬元放售，呎價約2,800元。