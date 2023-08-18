新盤搶手加快吸客

市場消息指，親海駅I在過去4日累計接獲逾5,000張入票，按周日將發售全盤219伙標準戶計，已錄超額認購逾21.8倍。長實營業部首席經理郭子威表示，是次緊接推出的樓盤以「咪走雞價」推出，首批折實平均呎價15,250元，市場反應熱烈，反映現時買家對市區海景新盤，定位呎價約15,000元。

明雋已獲批入伙紙 他稱，市場投資氣氛薄弱，加上香港經濟仍處於恢復階段，買家對售價非常敏感，令發展商不敢輕易提價。他又預計，下半年逾萬伙新盤將陸續推出，相信各發展商競爭會非常激烈，故親海駅採取以快打慢策略，以免流失客戶，實行「賣得快好世界」。

信置執行董事田兆源表示，凱柏峰III今日起對公眾開放示範單位，最快周末加推，並有加價空間，有機會於下周展開銷售。項目已接獲逾千宗查詢，以兩房為主，整體有約七成查詢來自將軍澳區的業主或租客，部分更有意轉租為買。

為配合銷售部署，樓盤夥拍中原地產推出置業優惠吸客。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預計，該盤租金回報率可達3厘。而即日起至8月31日，經該行購入凱柏峰III的一房或兩房單位，入伙後再經由該行租出單位的首5名買家，可獲價值8,800元的「租務管理服務禮券」。

昨日一手市場錄得約4宗成交。信置等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，以1,790萬元沽出6座3樓C室三房戶，單位實用面積790方呎，成交呎價約22,658元。