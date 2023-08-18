中環街市首7個月人流增八成

隨着通關及防疫措施撤銷，本港零售市道重拾正軌，由市區重建局與華懋集團管理及營運的中環街市，今年首7個月人流按年勁增逾80%，期內生意額亦顯著上升約五成，項目營業兩年總人流達2,600萬人次。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興指出，項目吸納了不少創新品牌或初創企業，現有近100個租戶，商舖出租率已達100%，較去年同期升約兩成，佔九成以上屬於本地中小企。

商戶分布佔約65%為零售店舖，其餘約35%屬餐飲業，當中約四成租戶已從開幕一直經營至今。項目開業兩年以來，所舉辦的社區及夥伴合作活動已超過1,600次，參與人數約56萬人。

彈性租約 撐中小企 蔡又指，集團一直很支持中小企，故租約會有一定彈性，不會只考慮租金因素，亦會視乎商戶營運模式。過去半年有逾70個商戶進駐及續租，佔整體租戶約八成。考慮到部分店舖營運不俗並有條件續租，他透露，部分新租約的租金有約10至20%增幅。

中環街市被列為三級歷史建築物，早於1939年啟用，直至2003年停止運作，為市建局轄下的保育活化項目，於兩年前重新開放。該局行政總監韋志成指出，項目非單純地「原汁原味」進行保育，最重要是要賦予新功能，打造為城市新指標讓市民享用。

未來希望在其他項目延續「中環街市精神」，即為民所建、為民所造，如將會重置的九龍城街市，會協助商舖過渡及保留特色地方。