將軍澳業主急散貨套現

領凱賣698萬今年低 都會豪庭減70萬沽 將軍澳日出康城有新盤低開，同區二手樓即時受壓，連錄低價及劈價個案。其中，領凱有三房單位累減逾兩成後，僅以698萬元轉手，做價至少為項目今年新低。將軍澳都會豪庭亦有套三房戶，放盤一星期，即降價70萬元出貨。

將軍澳8月暫錄約70宗二手買賣。中原伍錦基表示，日出康城領凱10座左翼高層A室，實用面積約601方呎，三房間隔，望園景，早於2020年11月以900萬元放售，累減202萬元後售出，呎價約11,614元。據了解，屋苑近年成交價罕聞低於「7球」，而對上一宗同類型單位成交，為今年1月以709萬元售出。

海怡三房860萬售 世紀21將軍澳指，都會豪庭3座中層G室，實用面積約626方呎，望內園景，上周才以880萬元放售，一口價減約8%，以810萬元售出，呎價約12,939元。

藍籌屋苑做價回落，鴨脷洲海怡半島套三房單位劈價逾百萬元後，以低於「9球」成交。中原盧鏡豪指，屋苑只有平盤才有承接，如項目16座中層A室，實用面積約623方呎，曾叫價1,000萬元，剛以860萬元售出，料屬約6年前價位，呎價約13,804元。

上車盤天水圍嘉湖山莊成交呎價續維持「8字頭」水平。美聯杜文輝稱，景湖居1座低層D室，實用面積約547方呎，三房間隔，議價12萬元後，獲區內家庭客以488萬元購入，呎價約8,921元。原業主持貨約6年，帳面僅賺15萬元，期內樓價升值約3%。

新界東二手樓低價「破冰」。該行陳國良表示，沙田新城市廣場3期錄本月首宗買賣，單位為銀樺閣中層E室，實用面積約640方呎，原則為套三房設計，累減162萬元，終獲用家以1,038萬元購入，呎價約16,219元。

翠擁華庭呎價$9968 馬鞍山有私人屋苑成交呎價跌穿一萬元。世紀21奇豐蔡蓓指，翠擁華庭15座低層D室三房戶，實用面積約933方呎，放盤一年，累減170萬元，日前以930萬元售出，累積減幅約15.5%，呎價約9,968元。中原陳鴻霆續稱，全區8月暫錄30多宗二手買賣，按月跌約兩成。