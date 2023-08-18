簡訊一覽
●嗶哩嗶哩(09626)公布，第二季股東應佔虧損15.47億元（人民幣‧下同），較上年同期虧蝕20.07億元有所收窄；每股虧損3.74元。季內經調整淨虧損9.64億元，去年同期虧損為19.68億元。該企預計全年淨營業額為225億至235億元，較之前預計的240億至260億元有所下調，主因若干遊戲推出延遲，以及非核心業務的收入貢獻低於預期。
●金蝶國際(00268)今年上半年股東應佔虧損約2.83億元（人民幣‧下同），較上年同期蝕3.56億元收窄；每股虧損8.23分，不派中期股息。
●新意網集團(01686)公布，湯國江已辭任執行董事及行政總裁之職務，自9月22日起生效，以尋求其他發展機會並計劃與家人移居新加坡。公司正物色合適人選出任行政總裁一職，將適時公布。
●中銀航空租賃(02588)今年上半年稅後淨利潤2.62億美元，上年同期蝕3.13億美元；每股賺0.38美元，派中期息0.1131美元，按年多27.22%。
●經營九巴的載通(00062)截至今年6月底止半年賺1.33億元，按年升25.65%；每股盈利0.28元，並復派中期息每股0.3元。旗下九巴錄除稅後虧損4,820萬元，較去年同期的除稅後虧損1.39億元大幅收窄，主要是客量回升，令車費收入增加。期內集團的員工成本為20.84億元，按年增5.63%；燃油成本4.87億元，按年增42.36%。業績又提到，最快到2025年，八分之一的車隊會達至電動化，九巴擬建兩座新車廠，為新能源車隊作好準備。
●先施(00244)預告上半年錄得股東應佔淨虧損介乎1,500萬至2,000萬元，較上年同期有所收窄。
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