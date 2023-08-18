中沙簽署12項投資協議 包括房地產

中東產油國沙特阿拉伯的住房部公布，該國已與中國企業簽署12項投資協議，其中5項協議金額超過50億里亞爾（約13.3億美元或103.74億港元）。

事緣在北京一個商業論壇上，兩國企業及銀行在沙特市政、農村事務及住房部長霍蓋爾見證下，簽署了12項有關基礎設施開發及融資的合作協議，其中5項跟房地產項目有關。

霍蓋爾指出，沙特致力加強跟中國的夥伴關係，並指兩國均積極投入住房及市政項目發展，期望雙方在城市基礎設施、住房、房地產開發及融資等範疇加強合作。他又透露，現時沙特當局正跟多家中國企業合作，開發涉及近8億美元的住房項目。

沙特原油產量19個月低 此外，據JODI數據，今年6月沙特之原油每日出口量為680萬桶，按月減少12.4萬桶；同月其產品庫存減少164萬桶，而原油庫存則增加145萬桶。6月該國之原油日產量小幅下降3,000桶至996萬桶，乃其19個月來最低產量水平。

鑑於沙特7月自願每日減產100萬桶以穩定油市，且已延至8月及9月，初步估計7至9月的石油日產量平均約900萬桶。國際能源機構（IEA）上周稱，因沙特開始減產，7月石油輸出國組織及盟國（OPEC+）的石油每日供應量下降120萬桶至5,070萬桶，為兩年最低。