投機囤貨供應減 泰國米出口價11年高

不少港人對「米飯香」情有獨鍾，惟要留意大家慣常食用的泰國米近期出現加價潮！消息指，全球第二大稻米出口國泰國的米市陷入一片混亂，因投機囤貨令市場供應驟降，可供出口白米減少，其中基準白米（含5%碎米）的出口價每噸升至610美元（約4,758港元），創了11年新高。

商家：無法提供報價 至於泰國精米（即已除麩皮和稻殼的大米）國內批發價亦已上漲近20%至每噸21,000泰銖（約4,627港元），遠高於幾星期前約17,000泰銖一噸（約3,746港元）。

雖然泰國現時並無限制大米出口，但據指稻米供應不穩令到泰國出口商非常惜售。泰國大米出口商協會名譽會長Chookiat Ophaswongse更形容，泰國稻米市場今年異常混亂，主要是一眾出口商擔心價格波動及供應不確定，更加衍生出無法提供報價的問題。他又指出，過往當地未曾出現稻米供應緊張，甚至是每年都會生產過剩。

有分析認為，泰國米加價除了受囤米因素影響，聖嬰現象引發的乾旱氣候同樣限制了泰國稻米收成，繼而影響當地今明兩年稻米出口。

越南加價 緬甸破頂 數據顯示，泰國年產白米約2,000萬噸，國內消費和外銷出口各佔一半。由於供應緊張和囤積居奇，泰國大米出口商協會將今年出口目標維持在850萬噸不變，因不太可能在印度限制出口之際佔優。

至於鄰近泰國的越南，有指一眾稻米出口商亦重新定價，將每噸米加價30至80美元，涉及50萬噸米。另緬甸米價格亦創新高，政府出售儲備大米難以壓抑米價升勢。