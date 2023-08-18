中海油純利降減派息

半年賺637億 收入縮半成 資本開支增 國際油價自去年俄烏戰事爆發後的高位回落下，中國海洋石油( 00883 )今年上半年純利按年下跌11.3%至637.61億元（人民幣‧下同），這家「高息中特估」的中期息亦因而按年減少15.71%至每股59港仙，但若折合成人民幣，實際上半年派息總額約256.61億元，亦即派息比率維持在大約40%。

中海油是「三桶油」中收入最側重油氣開發的公司。截至今年6月底止半年，收入按年下跌5.08%至1,920.64億元，其中油氣銷售收入按年減少14.14%至1,516.86億元，本業「勘探與生產」的分部溢利亦按年減少13.26%至610.04億元。

油價非油企所能控制，但中海油上半年每桶油當量的主要成本有所下降（見表），董事長汪東進稱「成本競爭優勢持續鞏固」。

建銀看好 受惠油價復甦 「中國經濟堪憂」及「美元走強」兩個利淡因素繼續與「產油國減產」這個利好因素角力，國際油價周四反覆，布蘭特期油及紐約期油於亞洲時段分別曾跌0.47%及0.54%，惟歐美時段已分別倒升0.95%及1.01%，每桶分別高見84.25美元及80.34美元。

建銀國際分析師劉曉慧稱，「三桶油」股價下跌乃大市氣氛低迷所致，油價前景其實並不悲觀，如內地首7個月煉油產量按年增長11%，可見石油產業活動健康，同時美國汽油庫存減少亦反映當地需求良好，況且石油輸出國組織及盟國（OPEC+）致力減產，且美國鑽井繼續減少，令供應緊張。她看好油價下半年復甦，中海油最受惠，因此能跑贏大市，屬油股首選。

中海油作為中央企業素有保障國家能源供應的任務，上半年油氣產量按年上升8.85%至3.318億桶油當量的新高，其中石油液體按年增產8.27%至2.604億桶，天然氣按年增產10.88%至4,155億立方英尺。單看內地，原油按年增產5.78%至1.793億桶，天然氣按年增產9.63%至3,060億立方英尺。

內地獲多個油氣新發現 汪東進稱，中海油上半年在中國領海獲得多個油氣新發現，如廣東對出的「番禺10-6」和「開平18-1」，並成功評價渤海「秦皇島27-3」等大中型含油氣構造，而且「產油田自然遞減率創歷史最好水平」，高效推進陝北神府深層煤層氣勘探評價。中海油2019年開始「登陸」開發國內的地底非常規油氣資源，陸上氣產量目前在各產區僅次於南海，佔集團產氣量近12%。

事實上，中海油上半年資本開支按年大增35.94%至565.14億元，全年目標維持1,000億至1,100億元，產量目標亦維持在6.5億至6.6億桶油當量。

另外，面對市場對企業保護環境的要求與日俱增，中海油特別提到，上半年有遠海深水風力發電項目併入電網，深圳西南對出約兩百公里海域的「恩平15-1」油田，一項二氧化碳捕捉封存技術成功投用。

中海油中期業績摘要