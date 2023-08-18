寧德新電池充10分鐘可駛400公里

內地上市的車用電池龍頭寧德時代宣布，推出「神行超充電池」，號稱全球首款磷酸鐵鋰4C電池。寧德時代國內乘用車事業部首席技術官高煥表示，該電池可以做到充電10分鐘，行400公里的超級充電速度；除了常溫狀態下充電快，即使在零下10度的低溫環境下，亦可以在30分鐘內充電至80%。

首款磷酸鐵鋰電明年應市 這是全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池，也是繼麒麟電池之後，寧德時代的第二款超充產品，超充電池產品將覆蓋三元鋰和磷酸鐵鋰兩大主流動力電池材料路線。該企稱，「神行超充電池」將於今年底量產，明年首季上市；屆時市面可以購買搭載神行超充電池的汽車。

此外，新電池使用「一體成組」技術，強化電池和箱體連接介面，保證結構強度。內媒指，在快充充電材料和電池設計的基礎上，增加麒麟電池系統的熱管理性能，有望實現快充性能，並且兼顧硬件成本優勢，有望實現快充電池的全面普及。

實際上，寧德時代首席科學家吳凱早前曾表示，快充技術的下一步是與加油一樣，充電5至7分鐘能行駛400公里，又謂「寧德時代正在研發，相信很快就能把產品推出來」。

據電動車龍頭Tesla官網的續航資料，使用超級充電器為Tesla充電約15分鐘，可補充最高275公里的續航距離。可見當「神行超充電池」面世時，將會為電動車續航能力升上一個新台階。