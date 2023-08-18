聯想上季少賺65%

聯想集團公布，首季度收入為128.99億美元，按年下降23.91%；股東應佔溢利1.76億美元，按年倒退65.77%。集團表示，改善盈利能力仍是中期重點，雖然面對市場挑戰，毛利率亦按年增0.6個百分點至17.5%，創下公司有史以來首季的新紀錄，其中方案服務業務集團（SSG）的高利潤業務貢獻增加為主要因素。儘管毛利率穩健，但集團淨利潤率下降1.67個百分點，原因是收入減少逾23%，超過集團經營費用11%的下降幅度。集團另表示，研發佔收入的百分比由一年前3%上升至3.5%，並將額外投入10億美元提升集團的核心能力。

IDG溢利挫39% 續去庫存 聯想集團的3大核心業務集團中，方案服務業務集團成為業績領頭羊，收入增長17.67%至17.13億美元，分部經營溢利按年增長9.65%至3.61億美元，主因受惠於快速增長的「新IT」需求。

由個人電腦、平板電腦、智能手機及其他智能設備業務組成的智能設備業務集團（IDG）經營溢利下跌39.24%至6.49億美元。集團指，全行業罕有地一起清理庫存的行動帶來競爭壓力，目前繼續執行清理銷售渠道中個人電腦庫存過剩的策略，導致其收入按年下降28.11%，但仍保持全球個人電腦的領先地位。

另一個增長引擎基礎設施方案業務集團（ISG）的分部錄得虧損6,041.7萬美元，去年同期溢利1,131萬美元，受到全球基建投資放緩的影響，收入下降8.25%。儘管如此，集團繼續爭取存儲及人工智能（AI）等高增長產品及應用，擴大高利潤率的產品組合；同時利用聯想人工智能創新者計劃提供超過150個一站式解決方案，協助企業大規模實施生成式人工智能、沉浸式元宇宙模擬及認知決策。

未來3年投入78億攻AI 雖然盈利顯著倒退，但董事長兼行政總裁楊元慶直言，對未來幾季業績改善持謹慎樂觀態度，有信心實現未來長期可持續的盈利增長；相信人工智能解決方案長期增長機會潛力巨大。楊指出，在未來3年將投入10億美元（約78億港元）部署AI技術和應用，包括開發AI設備、AI基礎設施及將AIGC等生成式AI技術嵌入到垂直行業的解決方案中，助客戶提升生產力。

聯想集團季度業績摘要 聯想集團股價走勢