勝獅派特息 股價飆

淡馬錫袋1.78億 業績公布後，該公司股價在昨午最多曾飆逾一成六，全日收升13.33%，至0.68元。據聯交所資料顯示，新加坡主權基金淡馬錫控股持有勝獅41.12%或逾9.93億股，換言之淡馬錫本次收息總額高達1.78億元。

勝獅主席兼首席行政總監張松聲在業績報告內表示，過去6個月，全球經濟面對諸多不利因素，當中包括高通脹、美國金融業動盪、烏克蘭戰爭持續以及新冠病毒餘波。

乾貨櫃製造行業受過去數年持續生產過剩所影響，需求亦顯著下降，集團無可避免受到影響。管理層已實施策略，持續增強對難以預測的市場波動的能力，其中包括暫時關閉乾貨櫃生產設施以盡量減少經營開支。

此外，該企亦繼續發展特種貨櫃業務，尤其是可再生能源貨櫃，以及建立更多元化的產品組合以應付市場波動。截至6月底止，該企持有現金及銀行存款3.3億美元，較去年底降10.72%，張認為，財務狀況穩健。

儘管下半年乾貨櫃的需求預計將持續低迷，但該企的特種貨櫃業務預計將保持良好增長。同時，集團亦將提高對成本壓力（尤其是材料及勞工）的抵禦能力，將進一步投資自動化，以有效地控制成本及提升效率。