泓富半年可分派收入跌13%
長和系旗下主力在二線地區以商貿樓收租的泓富產業信託(00808)公布截至6月底止上半年業績，雖然租用率按年升一個百分點至97%，但物業收入淨額降2.55%至1.67億元，可分派收入更大跌13.39%至1.13億元；每基金單位分派0.0745元，年度化分派收益率為8.5%。
管理層在業績報告內表示，一直專注於保留現有租戶以達致穩定租用率及收入來源，上半年租戶續租率75.4%，平均單位實際租金為每方呎22.29元，分別按年降4.2個百分點和跌2.4%，但強調負租金調升率持續收窄。
財務上，該房託資產負債比率維持於23.7%，按半年微升0.3個百分點，屬穩健水平，管理層認為提供了雄厚資本抵禦利率動盪及把握未來業務增長機遇。
王國龍：減持領展無關營運
至於本港最大房託基金領展(00823)，其行政總裁王國龍在微信發文，為上周披露大手減持逾107萬個基金單位、套現4,560萬元解畫，指純因個人財務需要，與領展營運情況無關。他目前仍持有386萬多個基金單位，與以往比較仍屬高水平。
至於領展業務，他謂，基本面健康，即使近期香港市場波動，利率維持高企，旗下業務依然展現極高抗逆力；財務非常穩健，目前手頭現金和融資額度超過220億元。在資本市場風高浪急的日子，領展安全系數高，且有充足資金可收購擴大資產。不過，他估計利率會維持高水平較長時間，資產價格會繼續調整，因此公司會審慎選擇收購項目。
上述兩隻房託基金昨日逆市上升，領展升0.38%至39.25元，泓富升0.63%至1.58元。
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