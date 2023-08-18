泓富半年可分派收入跌13%

管理層在業績報告內表示，一直專注於保留現有租戶以達致穩定租用率及收入來源，上半年租戶續租率75.4%，平均單位實際租金為每方呎22.29元，分別按年降4.2個百分點和跌2.4%，但強調負租金調升率持續收窄。

財務上，該房託資產負債比率維持於23.7%，按半年微升0.3個百分點，屬穩健水平，管理層認為提供了雄厚資本抵禦利率動盪及把握未來業務增長機遇。

至於領展業務，他謂，基本面健康，即使近期香港市場波動，利率維持高企，旗下業務依然展現極高抗逆力；財務非常穩健，目前手頭現金和融資額度超過220億元。在資本市場風高浪急的日子，領展安全系數高，且有充足資金可收購擴大資產。不過，他估計利率會維持高水平較長時間，資產價格會繼續調整，因此公司會審慎選擇收購項目。

上述兩隻房託基金昨日逆市上升，領展升0.38%至39.25元，泓富升0.63%至1.58元。