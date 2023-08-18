于品海抵押48億股中國數碼信息

南海控股近期股權常有變動，其中在8月3日中信資本控股沒收了作為抵押品的96.53億股南海控股股份。另于品海前妻龔愛明和兒子于本熙所持有的64.61億股南海，亦於同月已轉移至中信資本控股旗下一家公司，連同于品海被沒收的股份，剛好是該次中信資本控股沒收總數的96.53億股。中信資本控股目前於南海控股好倉持股達17.05%。

Pippen是于品海持有南海股份的實體之一。于之前有一大批南海股份被接管，Pippen持有的股份也屬於其中，但南海其後強調，這些股份的接管安排不代表公司控制權發生變動。到底今次委任新董事的建議，是股份接管人提出的要求，抑或是于品海要求，則不得而知。宜留意，目前南海的現有董事數目同為7位。