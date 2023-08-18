港創科大中華區第7

研發開支僅GDP不足1% 宜增撥款培育人才 隨着內地及香港的創科產業發展日趨成熟，受市場重視的程度亦攀升。香港理工大學科技及創新政策研究中心（PReCIT）昨公布首份理大創新科技指數報告，大中華3大創新科技地區排名前3位分別為廣東、江蘇及北京，「三甲不入」的香港則排名第7位。報告建議政府應增加對企業或個人申請撥款的上限，以鼓勵創新和創業，同時加強培育創科人才庫。

理大創新科技指數是比較香港與大中華其他地區，以及全球4大灣區的創新科技優勢和挑戰，排名首3位的是廣東、江蘇及北京。報告指，香港的研發總開支佔本地生產總值的比率由2016年約0.74%上升至2022年約0.99%，但仍低於大中華地區2.4%的平均水平。

有望2032年位列三甲 不過，報告亦認為，香港在創業投資的平均交易規模及高科技出口分項得分上領先於大中華其他地區，反映香港作為國際金融中心，擁有自由市場經濟、貿易暢旺和宜居環境的優勢。

研究報告同時預期，假若香港能夠實現政府早前公布《香港創新科技發展藍圖》中的願景，本港的創新排名將在2027年和2032年分別上升至第6位和第3位。

理大副校長（研究及創新）兼科技及創新政策研究中心主任趙汝恒表示，香港是享譽全球的自由經濟體，但由於公營投資主導研發開支，未能充分發揮其優勢。相比之下，廣東、江蘇和北京則成功優化投資政策，促進民間資本投資當地初創。

他認為，香港需要加大私人企業研發投資，加強內地到香港的創投資金流，以促進金融科技和創新科技生態系統的持續發展。

理大科技及創新政策研究中心聯席主任兼應用社會科學系系主任崔永康指，擁有專利數量是衡量創科發展的指標，故應鼓勵香港的研發機構，包括大學和企業，申請專利並參與內地標準的制訂，以便更好地配合內地未來的規劃。

4大灣區三藩市居首 理大創新科技指數報告亦同時公布全球4大灣區創新科技排名，第一位是三藩市灣區，而第二至四位，分別為東京灣區、粵港澳大灣區及紐約灣區。其中，三藩市灣區的硅谷是全球領先科技公司的聚集地，而東京灣區就以先進機械人和電子產業聞名於世。

大中華10大創新科技地區排名