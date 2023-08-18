外資月內淨沽A股430億

內地政府再三承諾推動經濟增長，可是慘不忍睹的經濟及金融數據已讓外資失去信心，本月以來外資經滬、深股通累計淨拋售430.54億元（人民幣‧下同）A股，扭轉了上月底中央政治局會議召開後數日內錄得近490億元淨流入的局面，反映市場對於當局至今推出的支持措施未肯收貨。

內地股市昨日回升，滬綜指昨收報3,163點，升0.43%；深成指報10,644點，升0.61%；深圳創業板指數報2,147點，升0.66%。滬深兩市成交僅7,398億元；外資昨繼續淨沽出15.19億元A股。

值得留意的是，在傳出當局有意下調股票交易印花稅後，官媒引述多位市場分析人士認為，目前具備調整必要性和空間。多間券商機構研報表示，若調低A股交易印花稅，可以起到活躍股市的作用，短期內亦可提振股市信心與熱情。

大摩削華今明年經濟預測 不過，外界對中國市場的看法愈趨悲觀。繼巴克萊及摩根大通後，摩根士丹利把今年中國經濟增長預測由原來的5%下調至4.7%，理由是樓市下行且地方政府財政壓力加深拖累投資增速。該行更把明年增長預測由4.5%調低至4.2%。