中證監傳研促進資管業發展
中國管理資產巨頭中植集團在旗下中融信託停止兌付部分產品後，據報正計劃債務重組，以免流動性危機蔓延至其他金融體系，而中融信託位於北京的總部正嚴陣以待，以備投資者前來聚集，甚至傳出執法機構家訪部分投資者促保持耐心。
正當業界憂慮信託產品對房地產的風險敞口或迎來海嘯式爆發之際，市傳中國證監會正就如何加快資產管理行業的發展徵求市場意見。
游離於中外監管以外的影子銀行，被認為2008年金融海嘯的罪魁禍首之一，而信託業則是中國影子銀行業的冰山一角。
中植擬聘會計債務重組
外媒報道，管理超過一萬億元（人民幣‧下同）資產的中植，擬於上月底聘請畢馬威會計師事務所，對其資產負債表進行審計。審計後，集團若進行重組債務並出售資產，或用作償還已逾期未兌付的產品投資者。不過，問題是集團是否有足夠資產來彌補缺口，且重組過程或較漫長。
目前內地中小金融機構超過4,000家，部分區域中小銀行風險突出。中央政治局會議已明確指出，要穩步推動高風險中小金融機構改革化險，內地兩大不良資產管理公司中國華融(02799)及中國東方資管隨即表態均有積極參與其中。華融指，今年上半年共收購中小銀行不良資產規模234億元。中國東方資管更指，截至6月底止，累計收購中小金融機構不良資產1,407.12億元，並有效支持山東、廣西等地多家中小金融機構快速剝離不良資產脫困。
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