中證監傳研促進資管業發展

中國管理資產巨頭中植集團在旗下中融信託停止兌付部分產品後，據報正計劃債務重組，以免流動性危機蔓延至其他金融體系，而中融信託位於北京的總部正嚴陣以待，以備投資者前來聚集，甚至傳出執法機構家訪部分投資者促保持耐心。

正當業界憂慮信託產品對房地產的風險敞口或迎來海嘯式爆發之際，市傳中國證監會正就如何加快資產管理行業的發展徵求市場意見。

游離於中外監管以外的影子銀行，被認為2008年金融海嘯的罪魁禍首之一，而信託業則是中國影子銀行業的冰山一角。

中植擬聘會計債務重組 外媒報道，管理超過一萬億元（人民幣‧下同）資產的中植，擬於上月底聘請畢馬威會計師事務所，對其資產負債表進行審計。審計後，集團若進行重組債務並出售資產，或用作償還已逾期未兌付的產品投資者。不過，問題是集團是否有足夠資產來彌補缺口，且重組過程或較漫長。