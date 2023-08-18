恒大地產涉訊息披露違規受查

目前監管層正密集式向房企調研，有指廣東省住建廳近日在深圳調研時，聯合深圳住建局召集多家深圳房企舉行座談會。據報住建部直屬機構中國城市規模設計研究院亦於日前在深圳調研，期間召集了萬科集團、金地集團、華僑城等房企及兩家中介機構開會，了解企業當前困難及訴求。昨日人民銀行發表報告，提到適時調整優化房地產政策，故業界料後續穩樓市的力度將加大。