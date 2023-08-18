恒大地產涉訊息披露違規受查
內房債務危機持續發酵，中國恒大(03333)主要附屬恒大地產透露，因涉嫌訊息披露存違規，被中國證監會決定對公司立案調查，該企將積極配合當局的調查工作，並嚴格按相關要求履行訊息揭露義務。
河南碧桂園股權遭凍結
仍停牌的恒大指，由於附屬恒大汽車(00708)公布引入戰略投資，為了讓債權人有時間考慮擬議認購及其對恒大協議安排債權人的影響，決定延期並重新召開相關協議安排，相關會議均延期至本月28日舉行。針對近兩年的年報披露高管超高酬金引起市場關注一事，內媒引述集團回應指，因按香港財務會計規則，即使期權無法兌現，亦需按照期權發放時的評估價值分攤計入薪金。
點燃今輪房債危機的碧桂園(02007)就提及，旗下多筆境內債兌付存重大不確定性，今日起續停牌，並已交代指定轉讓安排，惟債險看似沒完沒了。內媒報道指，河南碧桂園置業新增一則股權凍結訊息，凍結股權數額涉1,870萬元（人民幣‧下同），凍結期限自8月10日至2024年8月9日。
同時，更多房企賣產還債。融創中國(01918)昨指，為解決集團對榮豐公司相關債務的償還，已先後以兩億元及2.99億元代價，出售臻華府項目公司股權及望金沙酒店項目予對方；同時為解決合肥秀場酒店項目現有債務償還及後續開發建設資金投入問題，再以7.3億元代價出售秀場酒店項目公司100%股權予對方，惟秀場酒店項目仍由融創中國負責繼續開發建設，直至達到協議約定的交付標準。
目前監管層正密集式向房企調研，有指廣東省住建廳近日在深圳調研時，聯合深圳住建局召集多家深圳房企舉行座談會。據報住建部直屬機構中國城市規模設計研究院亦於日前在深圳調研，期間召集了萬科集團、金地集團、華僑城等房企及兩家中介機構開會，了解企業當前困難及訴求。昨日人民銀行發表報告，提到適時調整優化房地產政策，故業界料後續穩樓市的力度將加大。
此外，順豐房託(02191)公布上半年收益2.23億港元，按年升13.23%，物業收入淨額亦升11.8%至為1.8億港元；可供分派收入多賺7.03%至1.17億港元，每基金單位分派為14.64港仙，按年增7.09%。
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