華需求弱 日出口兩年半首跌

7月對內地外銷挫13% 整體貿赤41億 中國經濟失速和債彈爆發的風險正向全球各地外溢。日本財務省昨日公布，7月出口按年跌0.3%，表現遜於市場預期下降0.2%，乃近兩年半來的首次下滑，較6月的上升1.5%明顯轉弱。主要是受到輕油和晶片製造設備等需求疲弱拖累，凸顯了包括中國在內的主要市場需求不振所帶來的擔憂。

按目的地劃分，日本對第二大貿易夥伴中國的出口繼6月下降10.9%後，7月再按年跌13.4%，至1.54萬億日圓。主因是汽車、不銹鋼和積體電路晶片出口下滑。7月日本整體貿易收支轉為逆差787億日圓（約41.9億港元），表現大幅遜於市場預期順差479億日圓，以及前值順差430億日圓。

央行或推遲幣策正常化 值得留意的是，7月日本對新加坡、台灣、南韓出口也減少34.9%、22.9%、15.2%。慶應義塾大學教授白井Sayuri指出，本次數據令人擔心中國和亞洲市場的情況。暫時幸運的是，對華出口的疲弱，在本次完全被對美國和歐洲的出口增加所抵銷。

不過，她坦言，眾所周知，歐美兩地經濟存在很多不確定性，尤其日本對中國的出口佔其總量達20%（整個亞洲佔50%），所以必須真正關注中國的情況。

農林中金總合研究所研究員南武志亦同意表示，中國經濟持續偏軟，而且預計歐美的總體需求都不會上升，令日本在今年第三季度經濟或出現下行風險。決策者必須意識到這問題，因此他認為，日本央行別無選擇，只能暫時避免任何貨幣政策正常化的工作。

市場雖然估計日本即將退出超寬鬆貨幣政策，但事實上，日本當局至今仍未提供任何時間表。

根據日本央行上周披露的7月政策會議意見摘要顯示，有委員認為，央行應提高國債孳息率曲線控制（YCC）政策的靈活性，以維持超寬鬆政策，直至退出刺激計劃的時機出現，同時減輕央行大量買債為市場帶來壓力等副作用。

至於已成為日本最大貿易夥伴的美國，7月日本對美出口按年增長13.5%，達1.79萬億日圓。主要是受到電動車和汽車零部件出口的帶動，而且較6月增幅11.7%再度擴大。同期對西歐出口也增長16.3%，至1.09萬億日圓。7月日本進口按年下降13.5%，預估中值為下降14.7%。

圓匯彈 曾見5.36港元 另外，日本內閣府數據顯示，6月核心機械訂單按月增加2.7%，但按年減少5.8%，兩者均遜市場預期；4至6月的一季，核心機械訂單亦按季減少3.2%。數據被視為反映未來6至9個月資本支出指標，但波動性大。另據當地政府調查的製造商預測，本季的核心機械訂單按季減少2.6%。

雖然出口數據不濟，但日圓在連跌8個交易日後，昨日曾回升近0.3%，兌每美元最強曾見145.93，即每百日圓兌5.3638港元。

日本7月出口概覽