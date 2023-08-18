淡友估美將衰退 道指仍高開

美股自近期升勢似乎無以為繼，不少對沖基金的「聰明錢」已為迎接跌市做好準備。華爾街「大淡友」、著名分析員羅森堡（David Rosenberg）警告，隨着投資者意識到市場風險不斷增加，去年的股市暴跌可能會重演。他又指出，美國消費者差不多耗盡的儲蓄，信用卡債務也在不斷增加，現在已經到了窮途末路，預示着痛苦的經濟衰退或將來臨。

家庭超額儲蓄今季或耗盡 羅森堡關於美國經濟的觀點雖然與主流相反，但並非無稽之談。三藩市聯儲銀行最新的研究亦指出，美國家庭在疫情期間積累的超額儲蓄可能會在本季度耗盡，從而失去對消費開支的一個關鍵動力。該行的研究員又寫道︰「我們最新的估計顯示，到6月份，家庭持有的過剩儲蓄還有不到1,900億美元。」

美國經濟分析局最近修訂了此前的估計，顯示去年第四季、今年首季的家庭可支配收入低於此前報告的水平，而個人消費高於原先估算，三藩市聯儲的報告亦是基於更新後的數字。回顧2021年8月時，美國家庭超額儲蓄一度達到2.1萬億美元的新高，成為了支撐經濟增長的一大動力。

羅森堡認為，當前美股正在反映完美的經濟表現，故隨時有大跌風險。許多「聰明錢」同樣在睇淡美股，著名對沖基金經紀埃因霍恩（David Einhorn）亦警告目前市場可能過於樂觀，過早反映減息的可能；對美股感到「擔心」。而據外媒最新披露，大型對沖基金橋水公司的旗艦基金Pure Alpha亦於7月起「適度看淡」包括美股在內的資產，認為美國國債發行量的增加可能會抽走市場資金流動性，打壓資產價格。

美股周四早段個別發展，道指曾升122點，報34,888點；標指升6點，報4410點；以科技股為主的納指跌36點，報13,438點。數據顯示，美國上周首申領失業救濟人數為23.9萬人，少過預期；截至前周止持續申領人數則為171.6萬人。

沃爾瑪上調全年業績展望 企業消息方面，大型連超市沃爾瑪公布截至7月底止季度業績，期內收入按年升5.73%至1,616.32億美元，純利增長53.25%至78.91億美元。季內美國同店銷售（撇除汽油）按年增長6.4%，電商銷售額佔比亦有所增長。該公司上調了全年業績展望，把收入增長預測從原來的3.5%，提高到「介乎4至4.5%」；並預期經調整每股盈利介乎6.36至6.46美元。沃爾瑪股價早段曾升1.18%。