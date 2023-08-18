百億北水撈 恒指萬八失復得

騰訊及京東最新目標價

港股周四「V彈」，恒生指數早段急插428點，低見17,900點，為今年首度跌穿18,000點關，並且相隔兩個半月從今年即市高位挫逾兩成，即陷入技術性熊市。不過，「北水」回頭掃貨逾99億元，隨着重磅科技股企穩，大市午後曾倒升69點，收市微跌兩點，收報18,326點，擊退「熊出沒」；恒指夜期則於18,300點水平上落。

瑞銀是少數不予京東「買入」或相應評級的投行。該行稱，京東「百億補貼」連同入駐流程的簡化吸引了商家，這使上季第三方佣金收入持平，但提高了第三方客戶廣告，預計收入增長或於今年第四季至明年首季接近正常，亦預期不會引發非理性的補貼戰。

另外，高盛基於京東物流改善「最後一公里配送」客戶體驗所需的成本，下調該企的目標價至22元，並且順手降低京東目標價，但京東考慮風險後的回報比較吸引。

晨星首選中海油百勝 晨星亞洲股票研究總監陳麗子稱，環球宏觀經濟信號疲軟，本季風險主要是缺乏利好消息和盈利預測被下調，直言內地欠缺有力的政策支持消費者信心，經濟復甦延遲到明年，解決地產庫存過剩問題是恢復消費者信心的一環。