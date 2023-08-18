美前財長料債息續揚 10年期長遠企4.75厘

美國利率長期高企，為美元匯價提供強勁的支撐。聯儲局的會議紀錄顯示，大多數官員都認為「通脹面臨巨大的上行風險」，可能需要進一步收緊貨幣政策。美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）亦指出，10年期美國國債孳息率可能會重新定價，未來10年平均企於4.75厘水平，意味美元仍會保持相對強勢。

目前美國10年債息大約在4.2厘附近，假如薩默斯的預測成真，意味美國的整體市場利率尚有上升的空間。在息差優勢下，美元匯價可能會長期處於高位，皆因資金會湧入高息的美元資產。美匯指數已經自7月低位99.58反彈近4%。

3大原因支持觀點 薩默斯表示︰「我並不認為當前長期收益率的水平已經達到頂峰。」他列舉出3個主要原因，包括長期通脹率可能比過去更高，有機會達到2.5%；第二是美國政府不斷增長的借款需求，意味着國庫債券的供應會增加，推低債價；最後是長期債券的「期限溢價」可能會回升，即購買需要長時間鎖定資金的債券，會比短期債券享有更高的利率作為補償。

他認為，把這些因素加起來，將會導致長期美債孳息率不斷上揚。「這些較高的長期利率將持續下去……利率更有可能上升，而不是回落。」

聯儲官員估仍需加息 事實上，聯儲局公布的會議紀錄顯示，通脹高得令人無法接受，需要更多證據才能對物價上漲壓力消退有信心，又指仍然堅定致力將通脹降至2%目標。換言之，聯儲局的加息行動可能尚未結束，而更進一步的利率上調。該局的官員又認為，美國經濟前景不確定性仍然較高，未來要視乎數據的整體情況決定政策。