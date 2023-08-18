中央放鴿 內銀力撐 人幣插完再彈 玩殘

曾創10個月低 單日波幅500點子 環球匯市周四「大玩瘋狂過山車」！正當市場估計，美國聯儲局9月會因應通脹上行風險大增而進一步加息，帶動美元上揚，豈料中國人民銀行周四傍晚發表了《2023年第二季度中國貨幣政策執行報告》，且「放鴿」信號相當明顯，並成功扭轉人民幣弱勢。人民幣兌每美元匯價昨日先跌後反彈，其中離岸價更戲劇式地由日內的7.34算低位，一度回升至7.29算，單日波幅高達500點子。

人行發表的《2023年第二季度中國貨幣政策執行報告》，與第一季報告的措詞有所不同，尤其是在論述幣策方面。新一份報告加了「更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，穩固支持實體經濟恢復發展。綜合運用多種貨幣政策工具」的句子，有別於上次「總量適度，節奏平穩，搞好跨周期調節」的語調，可見人行未來對出招的取態頗為積極。

談到人民幣匯價，人行也增加了一句「堅決防範匯率超調風險」，更為強調穩定。至於就外界憂慮內地會陷入通縮的問題，雖然報告重申「保持物價水平基本穩定」，但最新字句改為「發揮好金融在促消費、穩投資、擴內需中的積極作用。」而上一份的用字則為「關注物價走勢邊際變化，引導穩定社會預期，支持構建糧食、能源等保供穩價體制機制」。

中美債息差16年最闊 隨着人行報告出爐，人民幣兌每美元走勢昨日非常異動。其中，離岸價雖然一度見7.3497，再創大約10個月新低，但之後收復部分失地，並一度重上7.297；在岸價亦「來回地獄又折返人間」，周四曾跌穿7.3算，低見7.3175，是自去年11月來新低，惟其後回升至7.2787。

與此同時，據報近日中資大行頻現托市手影，且在離岸及在岸市場釋放美元流動性，冀藉此減輕人民幣的貶值步伐，帶動境內外即期匯率的價差收斂。另有指，中央眼見離岸價逼近7.35的心理關口，正考慮動用之前用過的措施，例如外匯存款準備金率等工具，以壓抑人民幣過快貶值，內地部門也調查境內企業是否存在惡意投機行為。

美匯指數周四則先升後回，微跌0.18%，報103.24。惟要留意，據統計中美10年期國債孳息息差擴至16年來最闊，息差擴至172點子，另美國30年期國債孳息率昨曾升至4.4219厘，創2011年以來的最高水平。

澳洲失業率升 或凍息 此外，昨日其他非美貨幣表現亦大上大落，澳元一度跌0.9%，見63.65美仙，屬9個月低位，但之後掉頭回升，重返64美仙水平；紐元亦曾低見59.03美仙。

至於澳元早段走弱，亦與經濟數據表現不振有關，皆因澳洲最新7月失業率升幅遠超預期。澳洲統計局數據顯示，當地7月失業率升至3.7%，6月則為3.5%，失業人數按月增加35,600人至541,000人，就業人數則減少14,600人至1,403萬人，市場原先料增加15,000人。分析認為澳洲央行下月維持利率不變。

美匯指數大幅反彈 離岸人幣近月急貶 中美10年期國債息差擴闊