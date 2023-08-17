股市估市：港股恐再試今年低位18044

7月份內地3大經濟引擎全線低於預期，經濟前景偏弱，人民幣續受壓。連同美匯、債息高企，利淡港股表現，恒生指數或下試今年低位18,044點，後續留意下半年的三中全會及全國金融工作會議，以尋求更多政策加碼的細節。

攜程300元水平可收集 板塊方面，縱使內地7月整體零售表現不及預期，但個別領域如票房、餐飲表現不俗。內地7月餐飲收入（以兩年均速計算）增長6.8%，增速較6月的5.6%有所加快。事實上，從券商渠道調查，踏入7至8月旺季，港股3隻火鍋股7月需求按月改善，更勝過去季節性水平。

公司在過去3年積極改善供應鏈，資源豐富，用戶增長健康。現價對應2023財年預測市盈率約24倍，低於上市至今均值。策略上，建議待股價回調至300元附近收集，上望阻力位340元，跌穿支持位270元止蝕。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）