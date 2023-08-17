輪商精選：博阿里反彈 考慮17340
阿里巴巴(09988)在上周四公布業績後，股價本周一起連跌3日，昨日低開約1.3%後跌幅擴大，失守90元水平，最低見88.9元的過去3周低位，收報89.25元，跌約2.13%。
阿里2024財年首財季，期內純利達343.32億元人民幣，按年升51%；非公認會計準則淨利潤達449.22億元人民幣，按年增長48.5%，勝市場預期。有券商看好阿里成本持續優化及其他業務虧損繼續收窄，給予「買入」評級。
睇淡留意17903
觀察個股認股證資金流向，阿里好倉於近期獲資金積極吸納，上周三至本周二共錄得約4,600萬元流入，為同期第二多資金流入的個股相關資產。淡倉於日前亦獲資金留意，上周三至上周五共錄得約350萬元流入。
投資者如看好，由於阿里股價跌至近期低位，因此選擇產品時宜重新審視條款，並建議以風險角度出發，例如可留意屬貼價的阿里認購證17340，行使價92.05元，11月22日到期，實際槓桿6.7倍。
投資者如看淡，可留意阿里認沽證17903，行使價81.95元，11月29日到期，實際槓桿6.3倍，為低面值、高槓桿之產品。
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