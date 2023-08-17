券商睇市：投資亞洲股市須慎防盲點

年初時，提到今年投資者可考慮分散投資亞洲各國，捕捉區內機遇。今期除了再為大家跟進一下亞洲股市近期的消息之外，也會分享一下投資時可能出現的「盲點」。

首先，中國7月份居民消費價格指數（CPI）按年轉跌0.3%，投資者關注內地經濟可能出現通縮。這是整體的通脹數據，較波動的食品及能源價格影響走勢。由於過去一年油價及豬價回落，受一年前的高基數影響，物價下跌。

事實上，撇除食品及能源價格後，7月份核心通脹按年升0.8%，較6月的升幅還要高，也是今年以來第二高的升幅。因此，現時要判斷中國進入通縮仍言之尚早。另外，中港股市近期走勢較弱，不過估值就顯得吸引。

越南年內升逾兩成 受惠於生產線轉移等因素，印度及部分東盟地區的股市吸引了不少資金。印度股市近期在歷史高位附近徘徊，有報道指，年初至今當地股市吸引外資流入的金額，超越台灣及南韓。

越南是東盟10國之一，國內生產總值（GDP）一直名列前茅。環球經濟增長放緩影響越南出口，越南第二季經濟增長4.14%，較第一季的3.3%上升，但和疫情前的6至7%的增長率仍有落差。然而，這並未影響越南股市的升勢，年初至今越南VN30指數升超過20%，似乎未受經濟放緩所影響。

中國、印度及東盟國家都是亞洲國家，惟國家的佔比在大部分的指數或基金之中，不會平均分布。事實上，企業的市值對佔比的影響更大。以MSCI亞洲（日本除外）指數為例，中國、台灣及印度不乏大公司，這些市場的佔比分別為35%、17%及16%，不少亞洲主動型零售基金的佔比也是以中國為主。如果手上持有不少中港股票，加上亞洲基金，在單一國家的佔比也就不低了，集中風險可能較高。

或未納新興市基金 另外，越南在部分指數公司（如MSCI）的定義之下是前沿市場（Frontier Market），發展成熟程度較新興市場（Emerging Market）低，在一般亞洲新興市場基金之中，幾乎沒持有越南股票。如果對當地企業有興趣的投資者，可能要另覓基金，自行加碼。

若投資者持有較多倉位，整體組合的地區分布可能成「盲點」。投資者要提防過分集中某些地區，或忽略某些看好的國家，也記得要從整體組合的角度，了解真實的地區分布。

凱基亞洲投資策略部