未補價公居屋：高俊苑賣266萬9載低

資助房屋未補價第二市場樓價隨大市下滑，市場屢錄低價成交，油塘居屋高俊苑兩房單位僅以266萬元售出，創屋苑9年做價新低。

利東邨每呎$5676沽 香港房屋委員會資料顯示，上述單位於本月售出，屬屋苑低層戶，實用面積約426方呎，第二市場成交呎價約6,244元。區內代理透露，該單位為E座低層6室，原叫價300萬元，終減價34萬元售出。而屋苑對上做價低位於2014年4月錄得，當時一個實用面積約527方呎低層戶，以256萬元易手。

此外，鴨脷洲公屋利東邨一個實用面積約296方呎中層戶，本月以168萬元易手，售價為2020年1月後的逾3年半低位，呎價約5,676元。

樓價下跌，帶動交投稍為回暖，房委會數據顯示，8月未補價公屋及居屋暫錄23宗成交，較7月同期僅15宗的低位回升約53.3%。而7月全月錄204宗同類買賣，較6月下跌約12.1%。

近期該類市場連錄減價買賣，美聯吳偉文指出，粉嶺居屋景盛苑D座中層4室，實用面積約541方呎，原則一房間隔，叫價350萬元，累減約8%，以322萬元未補價易手，呎價約5,952元。

中原黃淑賢指，青衣公屋長安邨安江樓中層6室，實用面積約443方呎，減價22萬元，第二市場成交價228萬元，呎價約5,147元。