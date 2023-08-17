業主損手：柏蔚山5年慘輸430萬

二手樓價一直下挫，市場不斷出現蝕讓買賣。北角繼日前有老牌屋苑連錄虧損個案後，區內半新盤柏蔚山亦出現勁蝕成交，原業主持貨約5年慘輸逾430萬元。

消息指出，項目3座高層H室，實用面積約833方呎，三房連套房間隔，以2,000萬元登記成交，呎價約24,010元。代理透露，單位原叫價2,400萬元，最終減價400萬元成交，上址2018年購入價約2,430.9萬元，現貶值約17.7%。

至於被新盤搶去焦點的東九龍區亦有同類交投。富誠地產曾遠東稱，牛池灣海港花園2座高層B室，實用面積約616方呎，一年前以780萬元放售，因市況前景未明累劈100萬元，以680萬元成交，呎價約11,039元。原業主於2018年11月以770萬元購入上址，持貨近5年帳面虧蝕約90萬元，貶值約11.7%。

二手蝕讓佔15.6% 上月元朗更連錄蝕讓及低價成交，中原王勤學指出，區內朗城滙2座低層A室，實用面積487約方呎，以730萬元沽出，呎價約14,990元。單位2019年1月一手購入價約764萬元，原業主持貨逾4年半，帳面虧蝕約34萬元。

同區御景園樓價事隔5年再度跌穿「5球」，最新做價更創屋苑逾6年半新低。他續稱，屋苑2座中層F室兩房戶，實用面積約468方呎，累減150萬元，以450萬元易手，屬該盤2017年1月後最低價成交，呎價約9,615元。

事實上，二手蝕讓比例有上升趨勢，利嘉閣報告顯示，綜合土地註冊處數據，7月錄1,196宗已知上手購入價的二手私宅登記，帳面虧損個案佔187宗，比例約15.6%，按月升約0.4個百分點，創半年新高。