新盤吸客靠低價

首批130戶 呎價1.69萬 信和置業執行董事田兆源表示，凱柏峰III首批單位平均呎價16,938元，較去年同系列II期推出的首批低約7.8%。是次首批130伙，包括6伙開放式戶、42伙一房戶、76伙兩房戶及6伙三房戶。價單設3種付款方法，扣除120天即供15%折扣，折實價496.74萬元起，單位為3A座10樓E室，實用面積283方呎，折實呎價約17,553元。

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明認為，樓盤定價貼二手，具有加價空間。招商局置地執行董事兼總經理黃競源稱，一房折實入場費596.87萬元，為3A座10樓C室，實用面積340方呎，折實呎價17,555元。

按即供最高折扣計，首批有3伙開放式屬「4字頭」。價單另提供「200天人才付款計劃」及「建築期人才付款計劃」，折扣率分別為14%及13%，但享有成交價4.5%的現金回贈，變相出現建期比即供更划算的罕見情況。惟回贈會用於支付成交金額餘款，未能在簽約時立即扣除樓價。

資料顯示，分3期發展的凱柏峰系列項目，共涉1,880伙。凱柏峰I於去年6月推出首批128伙，折實平均呎價約17,888元。而凱柏峰II於去年7月推出首批138伙，折實平均呎價約18,378元。

長實執行董事趙國雄表示，對親海駅I的銷情充滿信心，相信其他樓盤「截擊唔到」，始終市區好過郊區。下半年多個新盤有望排隊推售，故「賣得快，好世界」。

該集團營業部首席經理郭子威表示，今期項目將在周五下午6時截票，發售當日即場抽籤。長實營業經理陳詠慈指，最新的價單3號涉119伙，屬原價加推，折實平均呎價約16,319元。周日發售首3張價單所有單位，包括110伙一房戶、44伙兩房戶及65伙三房戶，折實平均呎價約15,939元，折實價365.3萬至1,342.4萬元，折實呎價13,381元起。

銷售安排方面，準買家須於發售當日上午10時起到售樓處登記報到，屆時會分兩個組別揀樓，優先的V組屬親海駅II向隅客，最多可購兩伙。

碧麗軒複式售4680萬 特色新盤連錄成交。華懋集團的薄扶林碧麗軒以4,680萬元沽出單位02複式戶，實用面積1,547方呎，三房間隔，呎價約30,252元。

凱柏峰III首張價單詳情 趙國雄（中）稱，對親海駅I的銷情充滿信心，長實計劃下半年推出黃竹坑站港島南岸第3期項目。 碧麗軒由5座獨立洋房及16伙複式戶組成，共提供21伙。