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●南方航空(01055)公布，今年7月客運運力投入（按可利用座公里計）按年升51.69%，其中內地、地區和國際分別上升30.35%、1,153.57%和717.68%；旅客周轉量（按收入客公里計）上升75.39%，其中內地、地區和國際分別按年上升49.76%、1,381.95%和893.88%。另同月貨運運力投入（按可利用噸公里—貨郵運計）按年升28.12%；貨郵周轉量（按收入噸公里—貨郵運計）按年升6.79%；貨郵載運率為46.72%，按年跌9.33個百分點。
●電視廣播（00511，TVB）向地產私募基金基滙資本董事長吳繼煒的私人公司發行本金額1.56億元的可換股債券，集資淨額約1.552億元將用於業務發展及營運。該債券年利率3.5厘，期限5年，初步換股價4.45元，較周三收市價4.17元溢價6.71%，若悉數行使可換3,505.61萬股，佔TVB經擴大股本約7.41%。
●順風清潔能源(01165)預期截至今年6月底止半年將錄得虧損約3.08億元（人民幣‧下同），去年同期虧損約1.96億元。
●耐世特(01316)今年上半年由虧轉盈，賺3,399萬美元，去年同期蝕1,113.8萬元；每股盈利1.4美仙，不派息。
●新秀麗(01910)公布，上半年銷售淨額為17.76億美元，按年增39.83%；純利1.53億美元，按年狂增1.7倍，每股盈利0.106美元，不派息，惟該企擬據其股息及分派政策於2024年恢復年度現金分派。市傳新秀麗正尋找在美第二上市的可能，惟集團對此否認。
●中國光大控股(00165)公布，完成發行40億元人民幣中期票據，年利率2.9厘，將用於償還公司到期債務及相關利息費用。
●中國商務部決定自8月20日起，對原產於美國、歐洲、英國和新加坡的鹵化基橡膠的反傾銷措施進行期終復審調查。
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