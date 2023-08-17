●電視廣播（00511，TVB）向地產私募基金基滙資本董事長吳繼煒的私人公司發行本金額1.56億元的可換股債券，集資淨額約1.552億元將用於業務發展及營運。該債券年利率3.5厘，期限5年，初步換股價4.45元，較周三收市價4.17元溢價6.71%，若悉數行使可換3,505.61萬股，佔TVB經擴大股本約7.41%。