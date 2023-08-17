伊朗原油打折吸引 中國入貨10年最多

正當全球油價堅挺之際，受西方制裁的伊朗折價原油更具吸引力。大宗商品數據分析機構Kpler表示，中國進口受制裁伊朗石油的數量達到至少10年來最高水平，變相買到「平價貨」！

Kpler估計，中國這個全球最大石油進口國8月將從伊朗每日進口約150萬桶原油，是2013年有紀錄以來的最高值；首7個月的日均進口量為91.7萬桶。

每桶降逾10美元 平過俄油 全球原油基準布蘭特原油價格自6月下旬以來大漲約兩成，市場對廉價石油需求甚殷。有貿易商指，伊朗的兩個主要品級目前對布油的折價超過每桶10美元，而且比俄羅斯品種便宜很多。

報道引述Kpler資深石油分析師Homayoun Falakshahi表示，基準價格愈高，中國煉油廠購買伊朗原油的風險回報率就愈高。有指在中國官方數據中，伊朗原油通常被歸類為來自馬來西亞，如果與更重的委內瑞拉原油混合，有時可以報告為稀釋瀝青混合料。報道又引述貿易商指，中國放鬆對進口瀝青混合料的調查，似乎也加快了貨物通關，伊朗原油或經此途進入中國；而今年伊朗不斷增加產油，大部分正是銷往中國。

紐約期油及布油昨日價格微跌，分別報每桶80.84美元及84.73美元。瑞銀最新將年底前的布油預測上調5美元至每桶95美元。