英上月通脹放緩至6.8% 鎊匯揚

英國國家統計局（ONS）公布，7月消費物價指數（CPI）按年升6.8%，符合市場預期，並從6月的7.9%回落，消息利好英鎊昨日微升約0.45%，曾高見1.2767美元，或兌9.9981港元。然而，數字仍顯著高於央行目標2至3%，且核心通脹率和服務業通脹仍處高位，後者更不跌反升，持續為當地人生活成本添壓力。

專家預期9月加息機會大 撇除能源、食品、酒精、煙草後的英國7月核心通脹率為6.9%，雖與前值持平，但較預期高0.1個百分點。同期服務通脹指數按年升7.4%，較6月再高0.2個百分點，也高於英倫銀行預期的7.3%。荷蘭國際集團（ING）的研究報告指出，租金為服務通脹的主要推手，6月和7月之間顯著上漲1.7%，也是自2005年以來最高的按月升幅。

有經濟師表示，連同日前英國薪金升幅高於預期，顯然央行需要加大力度來遏止通脹蔓延。尤其本年初時政府曾承諾，在年底前將通脹由稍高於10%減一半，故9月英倫銀行再加息已幾無懸念。

反觀南半球的新西蘭，央行將利率維持在5.5厘不變，符合市場預期，為連續第二次暫停加息。紐元升約0.4%，兌約0.5974美元。央行預測顯示再次加息可能性低，並指需求和供應之間的不平衡趨勢緩和。

挪威主權基金半年回報10% 另方面，全球最大主權基金「挪威主權財富基金」公布，截至6月止的上半年回報率為10%，期內回報達1,430億美元（約1.11萬億港元），主要受惠美國科技股反彈。該基金去年曾錄得史上最差年度表現。

根據公布，截至6月底該基金最重倉的股份包括近期人氣急升的人工智能（AI）晶片股英偉達（Nvidia），持倉達1,317億克朗（約978.7億港元），是第5大重倉股票。至於首4大重倉股分別是蘋果公司（Apple Inc.）、微軟、Alphabet及亞馬遜，持倉金額分別約3,588億克朗、3,326億克朗、1,740億克朗及1,522億克朗。