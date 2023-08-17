混合工作及AI成勞動力發展趨勢

人工智能（AI）科技應用日趨普及，為勞動力市場帶來新方向。羅兵咸永道昨發布《期待與忐忑：職場人的真實心聲》2023全球職場調研香港報告顯示，混合工作模式和人工智能是香港勞動力的未來發展方向；受訪的香港員工預計AI將對工作量產生大量正面影響，與亞太區和全球的回應保持一致。

40%港員工指AI提高效率 羅兵咸永道香港人才和組織諮詢服務主管合夥人程宇浩表示，調查發現約40%的受訪香港員工認為AI可提高生產力或效率，約30%認為是學習新技能的機會；只有19%的受訪者認為AI不會對其工作產生影響，反應十分積極。

調查亦顯示，與亞太區和全球相比，香港員工對自己工作的滿意度和包容性水平仍然偏低。39%的受訪香港員工表示對自己的工作感到滿意，按年輕微增長3%，但仍低於亞太區約57%和全球約56%的同行。而約39%的香港員工表示在工作中感到滿意，按年輕微增加2%；35%受訪者認為自己獲得薪酬並不公平，兩者均較亞太區和全球的比例仍然偏低。

此外，有29%的受訪香港員工表示僱主有提供應用未來技能的機會。報告建議，僱主應該創造一個更加注重應用未來技能的環境，並以金錢獎勵以外的方式激勵高技能員工。

被問及內地昨宣布暫停公布青年失業率，而香港青年人的就業趨勢如何，羅兵咸永道香港金融業管理諮詢主管合夥人盧啟豪表示，是次調查並無細分青年就業情況，但從調查發現香港的整體就業情況正面，受訪者對人工上調、轉工機會等都保持正面態度。