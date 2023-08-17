港交所半年多賺30%

上半年收入按年升18.32%至105.75億元，為歷來第二高，僅次於2021年上半年的紀錄。其中，主要業務收入97.29億元，升4.86%，因保證金與結算所基金的投資收益淨額增加，以及期內衍生產品合約的平均每日成交額錄得半年度新高，但聯交所平均每日成交額下跌，令交易及結算費減少，以及上市費收入減少已抵銷部分升幅。

睇好新股 110企排隊上市 公司資金的投資收益淨額8.17億元，去年同期虧損3.78億元，因外部組合錄得公平值收益淨額2.15億元，去年同期為虧損5.11億元，以及內部管理的公司資金投資收益上升。歐冠昇稱，雖然息率下降不利投資收益表現，但利息下跌意味市場活動活躍，更傾向低息環境，而非利息收入強勁。

值得留意的是，滬股通及深股通平均每日成交金額1,093億元人民幣，按年升5.19%，惟相關收入按年減少2.78%至11.52億元。財務總監劉碧茵解釋，主要投入在研發上，強調該業務收入佔比約一成，貢獻整體收入仍穩健。

新股市場方面，上半年共錄33隻新股上市，總集資額179億元。歐冠昇提到，現有約110間公司正排隊上市，而特專科技公司上市機制（俗稱18C章）推出以來，於6月接獲首宗申請，期間一直有不少查詢，憧憬環球通脹水平回穩、加息周期預期將完結及內地當局將出台多項刺激措施等，將為市場帶來發展動力。

早前經過市場諮詢後，刪除了《上市規則》內原要求中國內地註冊的發行人在招股書內披露有關中國法律、政治與經濟環境等風險的要求。歐冠昇強調，企業監管標準和要求沒有因此而降低，由於部分條文已過時，修改可以令內地企業和來自其他司法權區企業的披露要求變得一致，重申包括內地企業在內的任何企業，均須就其重大風險作出披露。

調整印花稅由港府決定 市傳港交所近日曾與本港主要銀行，商討促進港股交投的措施，包括調低股票印花稅。歐冠昇指，股票印花稅由港府決定，取決於當局如何審視與平衡各項需求，港交所可以做的只有強化市場架構，提升市場吸引力，確保市場具效率和活躍，過去亦致力降低參與者的營運成本。

他又指，印花稅佔整體交易成本的比例大，一直有留意印花稅對市場影響。早年豁免交易所買賣基金（ETF）、對沖衍生產品等個別產品的印花稅後，有助提升市場活躍度，相信市場參與者會歡迎任何降低交易成本的措施，又對港府豁免部分產品印花稅抱建設性態度。

港交所中期業績概覽 港交所股價走勢