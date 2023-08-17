英特爾終止收購高塔 賠27億

半導體老店英特爾（Intel）去年初拍板斥54億美元（約421.2億港元）收購專注成熟製程特色工藝的以色列同業高塔半導體，不料在限期前未能取得監管批准而告吹，還要支付3.53億美元（約27.53億港元）的分手費。

消息公布前夕，市場流傳雙方都「打定輸數」，中國不會在交易限期前放行，事關當前中美關係緊張，華府尤為喜歡以半導體技術封鎖打壓中國。蓋爾辛格上月訪華，據報並無和中國監管機構見面。

高塔的製程遠落後於英特爾，收入也大不了很多，「湊客」經驗較豐富，並且能夠迎合新能源汽車等趨勢。證券界人士認為，其實市場對於交易告吹不意外，而且高塔股價在宣布交易以來跌了很多，問題是英特爾拓展晶片代工業務會更加艱巨。

英特爾表示，未來會繼續和高塔發掘合作機遇，又謂其晶片代工業務持續斬獲客戶和合作夥伴，近期還與晶片設計軟件公司Synopsys合作一起開發多個運用3納米及1.8納米製程的知識產權（IP），並透過跟美國國防部的合作計劃為1.8納米製程拉攏5名客戶，且與台積電在台灣的傳統大客聯發科技合作，讓其使用英特爾的先進製程。

三星減持逾半ASML股份 英特爾在對抗台積電霸權中暫輸一小仗，同樣要威脅台積電的三星電子因應晶片業務近季虧損嚴重，上季將手上荷蘭光刻機龍頭ASML的股份減持超過一半，以籌錢投資，其於ASML持股的帳面值遂按季減少2.99萬億韓圜（約175.03億港元）。

事實上，半導體市場漸有復甦迹象，難怪大廠不能停下投資步伐。世界半導體貿易協會（WSTS）數據顯示，次季全球半導體市場銷售額按季回升4.2%至1,245億美元，扭轉5季跌勢，按年跌幅亦收窄至17.3%。該會之前預計，銷售額來年會反彈11.8%。

全球半導體產業銷售額變幅