利郎半年純利2.7億 派息共18仙

平均存貨周轉天數減 利郎上半年收入按年上升6.67%至14.91億元，毛利率為51.8%，按年增加3.1個百分點，主因疫情封控措施放寬，社會活動恢復正常，毛利率較高的輕商務業務出現顯著增長，帶動其銷售佔比相應提高。期內平均存貨周轉天數按年減少6天至211天。

公司指，去年同期因為停止開發專業運動鞋類而需要降價清理過季庫存，故今年過季庫存邁向更健康水平，不需再大幅降價清理，同時由於過季庫存減少，部分庫存撥備得以回撥，而在去年下半年產品提價，亦帶動今年上半年銷售單價較高。

今年目標淨增100店 截至今年6月底，公司在全國共有2,646家零售店，按年淨增加兩家，其中252家為自營店，其他店舖分別由一級分銷商或二級分銷商經營，仍維持今年全年淨增加100家店舖的目標，預期有關目標可於下半年達成，下半年將繼續對江蘇、青島和武漢的店舖整改。

至於網上推廣方面，公司指會繼續進行投放，在各地透過抖音直播帶貨驅動銷售增長，進一步發揮庫存互通，同時做好渠道優化、改善店舖網絡、提升店效等，帶動銷售穩健增長，以達今年全年總零售金額增長10%的目標。