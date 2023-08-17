京東上季經調整賺85億 升31%

上季包含「618」促銷節，京東整體收入按年增長7.59%至2,879.31億元，可是京東零售收入按年僅增長4.85%至2,532.8億元，增幅低過集團平均，某程度反映消費復甦不強。就產品看，電子產品及家用電器收入按年增長11.35%至1,521.31億元，日用百貨商品收入按年倒退3.46%至817.24億元。

國家統計局數據則顯示，同季內地扣除汽車銷售的社會消費品零售總額為10.1萬億元，按年增長10.67%；網購為3.27萬億元，按年增長12.14%。

京東物流毛利率上揚 不過，就算發動補貼戰，京東零售上季經營溢利按年僅跌0.36%至81.43億元。管理層稱，上季第三方商家數量增加逾一倍，並達到歷史新高，京東供應鏈優勢等令家電和3C（計算機、通訊及消費類電子）等核心品類繼續獲得市場份額，超市品類則按預期穩步調整。

京東業績增長更明顯的領域在於京東物流。該企上季收入按年增長31.21%至410.32億元，其中不是來自京東的收入按年增長55.77%至283.81億元，比重按年升10.9個百分點至69.16%。

經過客戶及業務架構的優化，以及業務規模擴大所帶來規模經濟效應，京東物流上季毛利率則按年擴闊1.32個百分點至8.27%，經調整純利按年增長2.35倍至6.16億元。

京東健康活躍用戶1.6億 京東健康沒有季度業績，6月底止半年的收入按年增長34.04%至271.1億元，其中醫藥和健康產品銷售按年增長32.52%至231.67億元，平台和廣告等服務收入按年增長43.72%至39.42億元，產品組合的改變令毛利率按年擴闊1.05個百分點至22.88%。6月底止12個月的年度活躍用戶數量逾1.68億，按年增長28.4%，6月底時互聯網醫院的日均問診諮詢量逾44萬，遠高過去年同期的逾25萬。

京東系上半年業績概覽