內地遊戲收入持平 料本季恢復增長

《王者榮耀》全球月吸17億 騰訊在業績公告中提到，本地遊戲收入失去增長，主因由於「較少高度商業化的內容」發布。該公司表示，上季手機遊戲和個人電腦遊戲的每月活躍帳戶數目及每日活躍帳戶數目均實現了增長，一些「長青遊戲」亦展現出活力，如《火影忍者手遊》和《DnF》，最近公司亦在中國推出了《無畏契約》和《命運方舟》兩款大型電腦遊戲。

值得留意的是，Sensor Tower商店情報數據顯示，騰訊的王牌手遊《王者榮耀》於7月在全球吸金2.2億美元（約17.16億港元），蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。該遊戲此前推出了新的角色及角色造型，加上夏日福利等內容更新，進一步鞏固了在暢銷榜上的冠軍位置。

此外，騰訊《PUBG Mobile》（合併海外版《和平精英》的收入）以1.72億美元銷售額重回榜單第二名。其中，62.8%的收入來自中國iOS市場，美國市場的收入佔8%，印度市場佔3.5%。

今年7月份全球手遊玩家在應用程式商店（App Store）和Play商店付費65.6億美元（不計第三方Android商店），按年基本持平。美國依然是全球移動遊戲收入最高的市場，貢獻了近19億美元，佔全球總收入的28.7%。中國iOS市場排名第三，佔19.7%；日本市場排名第三，佔16.4%。