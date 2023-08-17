騰訊季績參差 美市早段挫

騰訊上季的增長來源主要來自網絡廣告，該業務分部的收入按年大增34.15%至250.03億元。該公司解釋，這主要反映出微信「視頻號」廣告的強勁需求、廣告平台算法不斷優化，以及去年同期的低基數效應。視頻號即香港版的WeChat中的「影音號」，是一種與抖音類近的短片社交分享功能。

視頻號廣告貢獻逾30億 業績公告顯示，上季度視頻號廣告產生的收入已超過30億元，總用戶使用時長按年「幾乎翻倍」。截至6月底，微信及WeChat的合併月活躍帳戶（MAU）數目達到13.27億，按年增長2%，按季增長1%。同時，微信小程序的MAU亦超過11億，其中一些「小遊戲（即以小程序形式推出的遊戲）」貢獻顯著，並產生了高毛利率和具有平台經濟效應的分發和廣告收入。不過，QQ的移動端（手機及平板）的MAU卻按季下跌4%。

騰訊首席戰略官James Mitchell指出，小遊戲的增長非常迅速，而且其產生的利潤還高於傳統遊戲。管理層又指出，視頻號未來仍有很大的收入潛力，特別是直播帶貨的發展早期階段，第二季度商品交易總額（GMV）按年增幅達150%，創造了新的高利潤收入來源。

另外，騰訊在生成式人工智能（AIGC）方面的發展亦備受關注，其正透過雲模型即服務（MaaS）為合作夥伴提供模型庫，同時也在打磨自研的專有基礎模型。總裁劉熾平表示，自研的AI模型正「步入正軌並且取得了很好的進展」，目前已在不同業務中進行內部測試，包括遊戲、雲服務、金融科技等。

升級AI模型 或年內推 他又透過，根據測試結果，騰訊的AI模型是「中國最頂級的基礎模型之一」，目前正致力改善升級該模型，可能準備在今年稍後某個時間點推出。

該公司未有披露雲服務的獨立數據，僅稱「得益於視頻號直播帶貨交易產生的收入，以及雲服務的輕微增長」使企業服務收入實現「低雙位數」按年增長。金融科技及企業服務合計收入為486.35億元，按年升15.22%。

至於貢獻了公司整體收入一半的增值服務表現則明顯遜色，按年增速只有3.52%，較首季減少了5.55個百分點。其中本土遊戲業務表現明顯較弱，僅靠佔比較小的國際遊戲業務收入（按年增長19%、撇除匯率後增長12%）支撐。

整體而言，騰訊上季的列帳純利按年增長40.56%至261.71億元，差過市場預期。

騰訊美國預託證券（ADR）於周三美股早段折合相當於319.22港元，較港股收市低2.91%。

利達LW管理基金經理及合夥人黃耀宗表示，騰訊今次業績有「見底」的迹象，但未見真正的「回升」。他指出，相比起遊戲業務，更值得關注的是騰訊在雲業務及AI方面的發展，但今次業績未有帶來太多啟示，故市場暫時似乎傾向負面解讀其業績。

騰訊上季業績摘要 騰訊股價近月走勢