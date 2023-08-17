產經

恒指夜期下試萬八 港匯兌每美元逼7.83

港股昨日成交不足千億元。（中新社圖片） 港股昨日成交不足千億元。（中新社圖片）
港股昨日成交不足千億元。（中新社圖片）
內地一系列令人失望的數據如同「趕客」，港股周三繼續尋底，恒生指數於接近今年低位徘徊，連跌4日累挫918點，且成交延續近幾個月不足1,000億元的「一潭死水」狀態，盡顯愁雲慘霧，港元匯價亦進一步轉弱，直逼7.83兌每美元。
銀債最多獲派23手
股市不濟，投資者渴望穩陣收息。政府昨日公布，第8批銀色債券政府的有效申請多達32.37萬份，涉及的債券本金總額約717億元，均創新高，最終發行額為550億元，人人有份，最多獲配發23手。認購22手或以下將獲全數配發所申請的債券；認購22手以上的約12.13萬份申請均將先獲發22手債券，其中約8.99萬份申請將獲配發多一手。
不過，傳統收息股捱沽，內地經濟明顯不景及資產質素有惡化憂慮，藍籌內銀股再下挫，招商銀行(03968)、工商銀行(01398)、建設銀行(00939)及中國銀行(03988)跌2.61%、1.72%、1.67%、1.48%。
港銀本來受惠息口高企，但也少不免捲入內房風波。7月才與本輪內房危機「風眼」碧桂園(02007)做過融資協議的中銀香港(02388)股價再跌1.12%，收報21.95元，創近3年新低；恒生銀行(00011)雖僅跌0.48%，但其103.1元收市價創約11年新低。
碧桂園股價昨日逆市反彈，可是大市權重頗高的金融股運滯，恒指甫開市即再跌224點，午後一度跌319點，低見18,261點，收市仍跌251點或1.35%，收報18,329點；國企指數跌93點或1.47%，收報6,272點；科技指數跌53點或1.26%，收報4,126點。
港股總成交額約980億元，港股通轉向淨賣出30.43億元，事關沽空倉大減的盈富基金(02800)和恒生中國企業(02828)分別錄得淨賣出50.7億元及21.47億元。恒指夜期逼近18,000點關。
煤氣跌3% 大行看淡
中華煤氣(00003)公布中期業績後再跌3.38%，收報6元，跟母企恒基地產(00012)，以及新鴻基地產(00016)、港鐵公司(00066)、長和(00001)、九龍倉置業(01997)等本地華資藍籌齊創起碼半年低位。大和提醒，煤氣就算減少資本開支，資本運用上也是投資優先，難望復派紅股。花旗更重申煤氣的「沽售」評級，目標價降至5.5元。
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