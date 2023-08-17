恒指夜期下試萬八 港匯兌每美元逼7.83

內地一系列令人失望的數據如同「趕客」，港股周三繼續尋底，恒生指數於接近今年低位徘徊，連跌4日累挫918點，且成交延續近幾個月不足1,000億元的「一潭死水」狀態，盡顯愁雲慘霧，港元匯價亦進一步轉弱，直逼7.83兌每美元。

銀債最多獲派23手 股市不濟，投資者渴望穩陣收息。政府昨日公布，第8批銀色債券政府的有效申請多達32.37萬份，涉及的債券本金總額約717億元，均創新高，最終發行額為550億元，人人有份，最多獲配發23手。認購22手或以下將獲全數配發所申請的債券；認購22手以上的約12.13萬份申請均將先獲發22手債券，其中約8.99萬份申請將獲配發多一手。

碧桂園股價昨日逆市反彈，可是大市權重頗高的金融股運滯，恒指甫開市即再跌224點，午後一度跌319點，低見18,261點，收市仍跌251點或1.35%，收報18,329點；國企指數跌93點或1.47%，收報6,272點；科技指數跌53點或1.26%，收報4,126點。