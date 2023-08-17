大鱷狂掟中國股票 中央傳籲基金勿沽

國家外匯管理局日前死撐上月獲外資淨流入中國市場，不料美資大行高盛隨即「柴台」，踢爆全球對沖基金正大舉拋售中國股票！高盛點名提到，今輪拋售潮以在內地上市的A股最嚴重，佔拋售總量的60%。就在此時，據報國家隊帶頭維穩股市，「窗口指導」部分基金，避免淨賣出股票，看來好淡角力將在內地股市激戰連場，且看屆時鹿死誰手。

高盛報告提及，截至本月14日，對沖基金在過去短短10個交易日內，有8日淨拋售中國股票，並指其客戶同時沽出好倉與淡倉，是過去5年最激烈的沽售。該行又估計，在7月24日政治局會議提到刺激經濟計劃後的首5日，對沖基金就沽出買入股份的70%。

另邊廂，消息指，內地交易所最新向幾間大型公募基金公司進行「窗口指導」，要求盡量不要淨賣出在岸股票（A股），又指相關指示通過公司的投資主管，再轉達給基金經理。

外資3日賣A股190億 不過，「窗口指導」對提振股市的作用不大，回顧去年9月內地提出了類似要求之後，滬深300指數在接下來的幾星期暴跌10%，跌至3年來最低。事實上，「窗口指導」也擋不到外資離場，滬深股通昨日再錄得46.39億元（人民幣‧下同）淨賣出，本周3個交易日外資都在「走鬼」，掟貨足足190.75億元，滬綜指昨日再跌0.82%，連跌4日，忘卻所謂當局下調交易印花稅的消息。

券商淨利潤年挫24% 會計師行畢馬威日前發表《2023年中國證券業調查報告》，綜合中國證券業協會的140家證券公司經審計的年報數據，發現行業營業收入按年倒退21%至3,950億元（人民幣‧下同），淨利潤按年下跌24%至1,433億元。不過，強者愈強，10大證券公司的投行業務收入佔整體比重提升至59%，預期註冊制實施後，經驗豐富的龍頭有望以品牌優勢和更強的定價能力實現優於行業的增長。