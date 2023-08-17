華美債持倉14年低 實際淨買81億美元

中國於6月的美債持倉價值雖然跌至2009年中以來最低，但實質卻是轉沽為買，反映內地股市近期大幅跑輸美股下，美元資產仍具一定吸引力。美國財政部公布的國際資本流動報告（TIC）顯示，中國6月實際淨買入81.21億美元（約633.43億港元）的美債，且於期內淨賣入5.99億美元的美國股票，結束連續多月淨沽售情況。

不過，中國6月的美債持倉總額進一步降至8,353.9億美元，按月再跌113.37億美元，連續第3個月減少之餘，規模亦是第15個月低過一萬億美元。

日本繼續是美國「頭號債主」，6月持倉規模回升至11,056.07億美元，按月增88.49億美元。數據亦顯示，日本6月淨買入5.78億美元的美國長債，惟與此同時連續3個月減持美股，6月淨賣出金額為6.06億美元。

人幣匯價跌跌不休 另要留意的是，香港6月亦減持美債125.31億美元，持倉價值降至1,983.72億美元；而截至6月底止，海外債權人持有美國國債的規模為7.56萬億美元，按月微升約0.55%。

雖然傳統而言，中國增持美債可強化自身外匯儲備，以及有穩定人民幣匯率的作用，但人民幣匯價近期仍跌跌不休。人民幣兌每美元中間價於周三跌至7月7日以來新低，報7.1986，跌218點子。在岸價昨日官方收市價報7.2904，較上一日跌36點子。離岸價則先跌後回穩，即市曾見7.3384，是自去年11月4日以來新低，但其後回升至7.3043；每百港元則曾兌93.22元人民幣。

人行淨投放2970億 此外，中國人民銀行昨公布，為對沖稅期高峰、政府債券發行繳款等影響，以及維護銀行體系流動性合理充裕，開展了2,990億元人民幣的7日期逆回購操作，規模較上一日進一步增加950億元人民幣，利率持平於1.8厘。據此推算，公開市場單日淨投放擴大至2,970億元人民幣，淨投放規模創2月以來最大。

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