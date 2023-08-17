華經濟危危乎 主權評級隨時重估

摩通削今年GDP預測 惠譽憂殃及新興市場 內地消費、投資和出口3大經濟支柱不穩，即時觸動外資大行神經，紛紛下調中國經濟增長預測。3大國際信貸評級機構之一的惠譽揚言，倘若債務情況惡化，該行或需重新評估中國「A+」的主權評級。投資銀行摩根大通更擔心，內地經濟問題將拖累新興市場表現。

惠譽主權評級全球負責人麥考馬克（James McCormack）解釋，如果內地以「擴大資產負債表」的方法來支持經濟，有可能觸發該機構重估內地主權評級，「因為對單A評級而言，債務相對於國內生產總值（GDP）的比例有點偏高。」

他進一步指出，目前並不預計內地政府會發動大規模財政刺激措施，可是政府一旦出手拯救陷入危機的企業，企業和銀行業的債務擴大後可能轉化為「政府的實際債務」，使內地政府的財務槓桿實際變高。

所謂「A+」主權評級，屬於該行定義第二等級別中的「優良」水準，雖然要連降3級才會掉落到第三等級的「好」等級，但根據過往經驗，大國就算微降一級，都會觸發大規模的回響，本月初惠譽下調了美國的信用評級便是一例。原因是主權評級，往往是該國私營企業的「天花板」，直接影響着政府和私營企業取得融資的成本。

回看今年5月，摩根大通的今年中國GDP預測為增長6.4%，是多間大行估得「最牛」之一。然而3個月過去，該行就出手下調該預測1.6個百分點至4.8%，同時將2024年的預測下調0.5個百分點至4.2%。該行坦言，內地房地產市場將對經濟的拖累愈來愈大，房地產市場前景惡化，尤其是土地買賣和新屋動工大幅下滑的趨勢未有改善。

亞高息企債違約料10% 該行又提到，內地停止發布青年失業率數據的消息令人不安，更不諱言考慮到內房行業的債務問題，將亞洲高收益公司債違約率預測，由4.1%上調至10%。

巴克萊銀行則表示，鑑於消費、房地產、出口和信貸數據普遍令人失望，且缺乏切實有效的財政和消費刺激措施，將今年中國經濟增長目標下調0.4個百分點至4.5%，估計第三季及第四季增速分別為3.5%及3.8%，暫維持2024年增長預期在低於共識的4%。

不過，渣打銀行看得較為樂觀，表示儘管第三季度開局不佳，但仍然認為內地可以實現5%左右的GDP增長目標，這與官方所定的增長目標一致。

中央擬化解地方債風險 另外，內媒報道，下半年防範化解地方債風險的舉措已有新部署，具體舉措還有待中央明確。有地方財政部門人士指，曾圍繞防範化解地方債風險召開吹風會，明確會動用債務限額空間來化解存量債務。今年地方政府債務限額為42.16萬億元（人民幣‧下同），而截至6月底止地方政府債務餘額約37.79萬億元，或意味尚有逾4萬億元空間。

外資對中國經濟信心動搖