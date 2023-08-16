輪商精選：博騰訊升 考慮65340
港股周三的市場焦點為騰訊控股(00700)於收市後公布季度業績。綜合市場預測，料騰訊第二季收入按年有10%以上升幅，主要受惠於遊戲、廣告及金融科技業務復甦。經調整盈利按年或有30%以上的增速，由於市場推廣開支減少，料經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）利潤率按年亦會有改善。
不過，市場關注騰訊在遊戲及人工智能（AI）方面加大投入，會否影響日後毛利表現。另外，投資者將注視管理層對類ChatGPT產品「混元」的開發進度會否提供最新進展。
股價走勢上，騰訊在業績公布前連續兩日考驗200天線（現處約330元）支持。輪場資金傾向於業績前吸納好倉，截至周一，騰訊好倉過去5日僅一日錄得淨流出，5日累計淨流入約5,600萬元，同期淡倉淨流出約640萬元。
淡友留意51461
如投資者打算部署業績並持倉過夜，可考慮利用牛熊證應市，以避免業績後引伸波幅或相對不穩定的風險。看好可參考騰訊牛證65340，收回價310元，實際槓桿約12倍。做淡可參考騰訊熊證51461，收回價360元，實際槓桿約10倍，兩者收回價與騰訊昨收市價有約7至8%的距離，惟假如騰訊周三股價波動，投資者或需重新揀選合適條款，以控制業績公布翌日的裂口收回風險。
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