行業剖析：綠能市場規模睇升兩倍

全球能源行業發展正經歷從石油巨頭轉變到綠色巨頭，即向更可持續和更清潔的能源解決方案過渡。能源需求隨着人口和財富增長而增加，而新能源安裝成本現在已經比開設新的化石燃料發電廠低，令綠色能源有望成為一種更便宜、更豐富的電力來源。

在目前美國經歷的滾動式衰退中，高油價有利綠色能源行業。石油輸出國組織（OPEC）於今年4月意外減產，以及7月進一步減產使油價或將在更長時間內保持較高水平，提高綠色能源競爭力及利潤空間。

如果各國履行其能源和氣候承諾，據國際能源機構（IEA）的預測，環球潔淨能源技術包括太陽能模板、電池、風力系統、電動車、熱泵、電解器及燃料電池等的市場規模，在2030年開始將達到每年6,500億美元，即較現時增兩倍。

首選正現金流管理佳企業 同時，新興及中型潔淨能源技術公司將面對首次非因疫情而來的資金缺口，潔淨能源正面經濟效益遇上資本供應緊張周期為「創造性破壞」鋪路，或加速行業發展。

目前，探索替代能源解決方案的公司數量激增，但家喻戶曉的大型企業卻很少。很多初創企業擁有獨立技術及知識產權資產，但收入有限加上初創資金稀缺而面臨愈來愈大財務壓力，或引發新一輪的估值調整及整合，但經濟衰退洗牌或會壯大潔淨技術領域，優勢集中在較少企業間。故此，趁勢投資綠色能源的電池、金屬以及石油和天然氣公司除可以變得更加環保外，增加綠色投資亦可加強面對商業周期逆風的韌性。

擁有正自由現金流的潔淨能源企業，股價表現開始跑贏整體潔淨能源市場和標普環球股市；擁有強大資產負債表和出色現金流管理的行業龍頭，在資金短缺及昂貴的環境下能鞏固市場地位。投資者可以優先關注正在經歷整合和發展的潔淨能源技術公司，而正現金流、管理良好的企業將在全球經濟放緩的情況下佔據上風。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪