大行觀點：食品零售企業仍可看好

今年第二季度，食品及水資源系統不同子行業的表現參差。由於消費支出增加，一些像食品零售、食品科技及必需消費品等較傾向消費者的子行業表現穩健。隨着供應鏈受限的情況改善，2022年的積壓訂單及累積庫存得到處理，農業及水設備行業亦有不俗表現。然而，由於能源、農產品及化肥價格一同下跌，部分與商品相關性較強的子行業表現受挫。

未反映邊際利潤改善 雖然預料食品通脹將於今年餘下時間降溫，但農產品及化肥板塊的供需情況很可能會在今年底變得較為緊張，甚至延續至2024年，如果主要市場的氣候變化反覆無常及乾旱情況持續，出現上述情況的可能性便更高。故此，對個別關鍵子行業進行了更深入的分析。

食品零售──在今年第二季，食品零售企業的表現頗為出色，食品價格通脹成為了推動營運槓桿的助力，為多家零售企業的收入增長帶來支持。相信部分零售企業仍具備一定價值，因為這些企業的邊際利潤改善並未反映到目前的股價之上。

傳統食品生產──近日，大豆及小麥等環球主要農作物的預期產量因美國的旱情而下跌，繼而帶動相關農作物價格上升。由於俄羅斯不願按目前的條件延長黑海穀物協議，地緣政治風險同樣可令上述價格上漲。雖然仍對短期的食品通脹維持審慎態度，但農業商品通脹有機會於今年底捲土重來。

農業投入──受農產品環境影響，化肥及非專利殺蟲劑價格於今年第二季的跌幅較預期大。自年初以來，鉀肥價格已下跌約25%，氨價格亦跌至2019年的水平，預料鉀肥需求將回升至2020年的水平。相信這種供需緊張的情況絲毫未有反映到鉀肥生產商目前的估值之上。

水資源領域保持審慎 食品科技──食品科技行業的大型企業持續因消費支出較具韌性而受惠，所以自年初至今一直表現良好。正當其他以替代蛋白為主力的企業持續因邊際利潤收窄而受挫之際，蛋白質及農作物加工企業的表現已開始回暖。

水資源管理──最後，在水資源管理領域，供應鏈及零部件供應的緊張情況緩和為水設備企業交付積壓訂單提供支持，而這些企業亦因此得以開始解決2022年的累積庫存。然而，若利率在2024年仍維持在目前水平的話，對於相關建築開支可否持續回升仍存在疑問。因此，目前對此領域將繼續抱持審慎態度。

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